(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 27 MAR – I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato un giovane calciatore originario del Senegal poiché trovato in possesso di un passaporto falso. Il 19enne, che milita in una squadra dilettantistica, era stato convocato in caserma per controlli di routine che riguardano gli extracomunitari presenti nel territorio. I militari dell’Arma si sono però accorti che il ragazzo aveva prodotto un passaporto risultato falsificato. Il senegalese è stato arrestato e posto ai domiciliari. In corso accertamenti per capire come si sia procurato il documento falso, ma anche per verificare se si tratti di un caso isolato o se dietro c’è altro.(ANSA).