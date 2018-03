(ANSA) – MILANO, 27 MAR – Non c’è pace per il milanista Andrea Conti. Appena rientrato dopo sei mesi di stop, il terzino rossonero durante l’allenamento di questa mattina si è procurato un nuovo infortunio allo stesso ginocchio sinistro operato a settembre per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Conti è stato subito portato in una clinica per sostenere esami, e in base ai risultati saranno chiari l’entità del nuovo problema e i tempi di recupero. Il difensore era stato convocato per la prima volta dopo sei mesi in occasione della partita contro il Chievo, prima della sosta, e probabilmente avrebbe giocato nel fine settimana con la Primavera, ma ora si teme un nuovo lungo stop.