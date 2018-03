(ANSA) – MILANO, 27 MAR – “Belotti è contento di stare a Torino, non c’è nessun problema”. Lo ha detto il presidente del club granata Urbano Cairo, interpellato sul futuro dell’attaccante del Toro e in particolare su una sua intenzione di andare in un grande club, dopo che in un’intervista il giocatore è parso appunto aprire a spostamenti. Cairo ne ha parlato a margine di un incontro con gli investitori in Borsa Italiana.