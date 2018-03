(ANSA) – CAGLIARI, 27 MAR – Nuove scritte ingiuriose contro Giacomo Cao, docente di ingegneria all’Università di Cagliari e presidente del Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna. Sui vetri esterni dell’aula magna della facoltà di Ingegneria sono comparse oggi due grandi frasi, utilizzando dello spray rosso: “Dass ricerca per la guerra” e “Cao schiavo dei militari”. Le scritte sono state fatte sicuramente ieri dopo le 21. Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos che hanno avviato le indagini per risalire agli autori. Cao, già in passato, era stato preso di mira. Tre anni fa in Facoltà erano comparsi volantini e manifesti minacciosi in cui il docente veniva accusato di essere “complice nello scempio del territorio” causato dalle esercitazioni militari nell’Isola. Le frasi di oggi sono state precedute da un altro episodio. “Circa 15 giorni fa, sempre in Facoltà – racconta all’ANSA Cao – era apparso un manifesto con lo stesso contenuto di quelli di tre anni addietro. Non era molto visibile e in pochi lo hanno notato. Oggi sono sono arrivate queste scritte”. Il presidente del Dass ribadisce quanto già dichiarato in passato. “Non mi stancherò mai di ripeterlo: il Distretto non ha nessun progetto di tipo militare – chiarisce – e io non sono schiavo di nessuno”. Cao è comunque pronto al confronto. “Nonostante si continui in questa direzione, con queste scritte, io – conferma il docente – rimango apertissimo al dialogo con chiunque si palesi e abbia il desiderio di confrontarsi”. (ANSA).