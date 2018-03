(ANSA) – MOSCA, 27 MAR – Il quartier generale creato dai parenti delle vittime dell’incendio al centro commerciale di Kemerovo ha reso noto che le persone “probabilmente disperse” ammontano “a 85”, in maggioranza “bambini fra i 10 e i 13 anni”. Lo riporta Interfax-Siberia. “I dati sono stati ottenuti via posta elettronica e sms, i cognomi non si ripetono”, ha detto la fonte dell’agenzia. Le informazioni verranno ora consegnate alla polizia. Il bilancio ufficiale parla di 64 morti accertati, 41 dei quali sarebbero bambini o ragazzi, come confermato da una lista in possesso dei soccorritori. Sui dispersi invece regna la confusione e i media russi pubblicano dati contrastanti. Al momento 25 persone sono state identificate, inclusi 13 minori.