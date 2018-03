(ANSA) – MILANO, 27 MAR – Nessuna nuova lesione, ma rischia di essere finita la stagione di Andrea Conti, che oggi ha rimediato un’importante distorsione al ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso 16 settembre, come rende noto il sito del Milan. Appena rientrato dopo sei mesi di stop, il terzino si è infortunato in allenamento e “gli esami strumentali e la visita specialistica effettuati dal prof. Herbert Schoenhuber hanno escluso la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito ma hanno altresì evidenziato un importante trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio, la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni”. Secondo le prime previsioni, difficilmente i tempi di recupero consentiranno a Conti di tornare in campo prima della fine della stagione, che lo ha visto protagonista solo per cinque partite.