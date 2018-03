CARACAS – Zabivaka (il lupacchiotto che ama giocare a calcio ed è la mascotte ufficiale dei mondiali in Russia) é stata scelta come testimonial per il Fifa World Cup Trophy Tour in Sudamerica. La mascotte della coppa del mondo Russia 2018 “scorterà” il trofeo che a bordo di un aereo viaggerà in giro per il mondo per raccogliere foto, selfies, gioie e sorrisi di tantissimi devoti della palla a chiazze.

Il Fifa World Cup Trophy Tour è partito il 22 gennaio da Colombo, nello Sri Lanka. Dall’Asia, all’Oceania, passando per Europa (in Italia si é fermato a Napoli tra il 17 ed 19 marzo), Africa e Americhe.

Il luccicante trofeo uscito dal cilindro dell’orefice italiano Silvio Gazzaniga (scomparso nel 2016) in questo 2018 percorrera più di 126 mila km. Oggi, a Tucumán (Argentina), inizierà il suo percorso nel continente americano insieme a Zabivaka. Nella terra dell’albiceleste il Fifa World Cup Trophy Tour farà tappa a Berazateagui (29 marzo), Buenos Aires (30-31) e Rosario (1-2 aprile). Poi volerà a Bogotà in Colombia. Sfortunatamente, in questo 2018, i devoti pallonari del Venezuela non potranno ammirare dal vivo il trofeo che hanno alzato in cielo Zoff (1982) e Cannavaro (2006). In precedenza la Coppa del Mondo ha visitato la capitale venezuelana nel 2010 in occasione del mondiale in Sudafrica e poi nel 2014 per quello del Brasile.

Dopo la tappa colombiana, il Fifa World Cup Trophy Tour visiterà i seguenti paesi (tra parentesi le città): Panamá (città del Panamá), Costa Rica (San José), Messico (Guadalajara, Monterrey e Città del Messico), Stati Uniti (New York, Miami e Los Angeles), Germania (Francoforte), Mongolia (Ulaambaatar), Cina (Pechino e Shanghai), Giappone (Tokyo ed Osaka) ed infine la Russia (Vladivostok).

(FDS)