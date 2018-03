(ANSA) – MADRID, 27 MAR – La polizia è intervenuta per sgomberare i manifestanti che da questa mattina bloccavano in Catalogna le autostrade Ap7 e A2 per protestare contro l’arresto, domenica in Germania, di Carles Puigdemont e chiedere la liberazione di tutti i ‘detenuti politici’. Gli agenti hanno accerchiato le centinaia di manifestanti che bloccavano il traffico cantando l’inno nazionale catalano ‘Els Segadors’ e li hanno allontanati. Diversi dimostranti sono stati trasportati di peso fuori dall’autostrada dalla polizia.