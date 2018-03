(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Se nell’Assemblea del 7 maggio si sarà completato l’iter dell’approvazione di tutta la governance della Lega di Serie A, io completerò il mio mandato da commissario con i subcommissari Corradi e Nicoletti”. Lo ha annunciato il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di A, Giovanni Malagò, al termine dell’Assemblea di Lega al Coni. “In caso contrario – ha aggiunto Malagò, in conferenza stampa – fin quando questo non avviene noi dovremo rimanere in carica. È un obiettivo ambizioso, ma ci proviamo”. Malagò ha anche ricordato che, “a differenza del presidente, che doveva essere con nomina all’unanimità, avendo la Figc già approvato le modifiche allo Statuto di Lega e recependo principi informatori, in terza votazione chi ha 11 voti viene eletto: credo che questo sia un passaggio fondamentale. Ci sarà qualcuno che vincerà, questo è sicuro e abbiamo anche certezze sulla disponibilità”.