CARACAS – All’Atlético Venezuela é iniziata l’era di Antonio Franco che ieri per la prima volta ha guidato la squadra in campo in vista dell’impegno di lunedì prossimo contro l’Academia Puerto Cabello.

Il nuovo ciclo inizia con l’obiettivo di ritrovare la condizione per iniziare a scalare posizioni in classifica. Nessuno si è tirato indietro: tutti disposti a tirare avanti la carretta.

Nel rush finale, l’Atlético Venezuela sfiderà Mineros (a Puerto Ordaz), Deportivo Anzoátegui (in casa), Metropolitanos (In trasferta), Portuguesa (in casa), Trujillanos (a Valera), Estudiantes de Mérida (in casa) e Caracas (in trasferta).

“Ho visto un gruppo motivato, credo che tutti abbiamo la stessa meta. Abbiamo una rosa competitiva, giocatori interessanti ed abbiamo le capacità per puntare in alto. Adesso la cosa importante é interrompere la scia negativa e posizionarci in una zona migliore” ha dichiarato Franco al termine del primo allenamento.

Sul campo del Fuerte Tiuna, insieme al mister di origine abruzzese erano presenti i suoi assistenti José Ciccarelli e Jorge Azócar. Con loro c’erano anche i preparatori fisici Fabio Rodríguez ed Antonio e il preparatore portieri Jhonny Barreto.

“Ho visto un gruppo che vuole fare le cose bene. Questa situazione aiuta a creare una squadra competitiva e vincente. Quello che ho potuto osservare dopo questa prima sessione è che tutti vogliono migliorare per il bene della squadra” spiega Franco.

Al momento, l’Atlético Venezuela, occupa il 13/esimo posto con 9 punti conquistati in altrettante gare disputate. Quando mancano otto gare al termine della stagione regolare, la formazione azzurra é a -4 dalla zona octagonal (questi playoff assegnano il titolo di campione del Torneo Apertura ed un posto nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2019).

Il mister di origine abruzzese, Antonio Franco, è sicuro di avere le carte in regola per risalire in classifica.

(di Fioravante De Simone)