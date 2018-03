(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Spalletti resta? Certo, che resta, è l’allenatore dell’Inter, e auspico resti non solo il prossimo anno, anzi che faccia un quinquennio come si deve. Lui è un grande allenatore e merita di vincere trofei con questo club”. Così a Sky, Walter Sabatini, in procinto di lasciare Suning e Inter, si è espresso sull’allenatore che lui stesso ha portato sulla panchina dei nerazzurri”.