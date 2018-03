Barboza pide postergar las elecciones

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo, en las que no participará la coalición opositora por considerarlas fraudulentas.

“Todavía no he renunciado a la esperanza de que el Gobierno rectifique, que suspenda esa elección. Esa elección va a profundizar la crisis si se produce como la tienen planificada”, dijo Barboza.

El diputado pidió al chavismo postergar los comicios para diciembre, cuando generalmente se celebran estas votaciones en el país. Además, adelantó que, de acceder a esta petición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), competiría en la contienda.

Falcón: la fecha no está en discusión

“No ha habido ninguna conversación sobre el cambio de fecha”, aclaró candidato presidencial y fundador de AP, Henri Falcón, respecto a lo dicho por el dirigente de Avanzada Progresista (AP), Carlos Melo, quien adelantó que se estaba negociando mover la fecha de las elecciones presidenciales para junio.

“No tenemos ninguna información sobre el cambio de fecha y si lo hubiere, eso tiene que ser parte del acuerdo de garantías electorales”, respondió a los medios de comunicación.

Obuchi: Petro no es viable

El economista y profesor de políticas públicas del Iesa, Richard Obuchi, aseguró que la implementación del Petro es una “medida desesperada” del Ejecutivo nacional para tener acceso a dólares después de las sanciones aplicadas por Estados Unidos, que no tendrá viabilidad para operadores turísticos ni inmobiliarios si no hay forma de cambiarlo.

Obuchi afirmó que las medidas anunciadas la semana pasada por Maduro solo tratan de promover el uso de la criptomoneda en sectores como los inmobiliarios, turísticos y comercio exterior, para adquirir divisas.

“Esa criptomoneda no está respaldada en nada, no puede uno comprar con Petro un barril de petróleo, no puedo convertir los petros en petróleo… Es un intento desesperado del gobierno por obtener dólares y ya veremos qué otras cosas se les ocurre hacer”, expresó.

Dolarización estabilizaría la economía

Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri, señaló que la dolarización de la economía del país podría estabilizar la inflación.

Ecarri manifestó que la situación actual empeora cada vez más y los venezolanos no pueden adquirir los productos con la moneda oficial por los altos costos.

Además, atribuyó la culpa al Banco Central de Venezuela (BCV) debido a que se abocó a imprimir dinero inorgánico que no tiene respaldo para cubrir los gastos públicos. Expresó que por esa razón “el bolívar está liquidado”.

Gira por la verdad eleva la voz del país

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en una entrevista a la BBC, expresó que Venezuela es atacada por una guerra mediática y psicológica causada por altos niveles de tergiversación.

Rodríguez recalcó que la gira por la verdad de Venezuela, que comenzó la semana pasada, se propone elevar la voz del propio país “ante quienes insisten en tergiversar la realidad de la nación para atacarla”.

Además, recalcó que el país vive un clima de tranquilidad, alcanzada tras la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y una plena libertad de expresión.