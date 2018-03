(ANSA) – ROMA, 28 MAR – L’eliminazione del numero 3 del tennis mondiale Marin Cilic e il nuovo convincente successo dell’argentino Juan Martin del Potro sono l’esito principale dei match che si sono giocati nella notte italiana al torneo Miami Open che si disputa sui campi in cemento di Key Biscayne, in Florida. Il croato a sorpresa è stato battuto dall’americano John Isner, numero 17 del ranking, che ha prevalso con il punteggio di 7-6 6-3. Prima di Cilic erano usciti dal torneo anche il numero uno e due del mondo, cioè lo svizzero Federer e il bulgaro Dimitrov. Prosegue la sua corsa invece, mostrando anche un ottimo stato di forma il fresco vincitore di Indian Wells, Del Potro, numero 6 del ranking, che ha conquistato i quarti di finale battendol per 6-4 6-2 il serbo Filip Krajinovic (27), infilando la 14 vittoria consecutiva della stagione. Vola ai quarti senza problemi anche il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del mondo, che ha battuto l’australiano Nick Kyrgios per 6-4 6-4. (ANSA).