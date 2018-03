(ANSA) – ANCONA, 28 MAR – Assolto in primo grado, condannato a 16 anni in appello per l’omicidio a sprangate del pensionato invalido Giancarlo Sartini, 53 anni, avvenuto nell’abitazione della vittima a Chiaravalle (Ancona) la notte tra il 26 e 27 dicembre del 2014. A sorpresa oggi la Corte d’assise d’appello di Ancona ha ribaltato il verdetto, condannando con rito abbreviato per omicidio volontario e rapina Nica Cornel, 24 anni, romeno: il ragazzo, vicino di casa della vittima, era stato arrestato dai carabinieri, poi pero’ scarcerato e assolto. Ha fornito un alibi (era in compagnia di amici poi di una prostituta) fino alle 3:30: l’omicidio, secondo i medici legali, si sarebbe consumato tra le 23:02 e 23:44. La motivazione della sentenza verrà depositata entro 90 giorni: alla sorella della vittima è stato riconosciuto un risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il difensore, avv. Marina Magistrelli, parla di “errore macroscopico” e annuncia il ricorso in Cassazione. “E’ ingiusto”, avrebbe commentato l’imputato con i legali.