(ANSA) – MILANO, 28 MAR – “Questa è stata una stagione perfetta, in cui ho raggiunto i miei obiettivi: Coppa del Mondo e medaglia d’oro olimpica. Non è stato facile, è stata una bella impresa ed emozionante”. Lo dice Michela Moioli, olimpionica nello snowboardcross ai Giochi di PyeongChang, a margine del Media day della Fisi. “Quello che ho fatto – aggiunge Moioli – è solo un pezzettino di quello che voglio raggiungere: ho 22 anni, penso di poter dare ancora tanto e di poter raggiungere ancora importanti traguardi. Non mi mancano gli stimoli, sono più che motivata. L’introduzione nel programma olimpico a squadre sarebbe una possibilità di medaglia in più. Essere stata la prima atleta italiana ad avere conquistato un oro olimpico in questa disciplina è una cosa bellissima, spero di dare un bell’esempio del mio sport ai giovani”. Moioli ora andrà in vacanza: “Ai Caraibi con una amica amica e rivale francese per fare surf”.