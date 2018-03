CARACAS – La Base Naval de Turiamo nello stato Aragua ha ospitato il primo Campionato Nazionale di Nuoto in Mare Aperto dove i migliori club del Venezuela, tra cui il Centro Italiano Venezolano di Caracas, si sono sfidati.

La competizione natatoria era omologata dalla Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA). Alla prova hanno partecipato nuotatori federati e non federati sulle seguenti distanze: 2 km, 3 km, 5 km, 7.5 km, e 10 km. Le categorie andavano dalla Infantil (10-11 anni) fino alla Master J (Over 60).

Nel Campionato Nazionale di Nuoto in Mare Aperto l’assegnazione dei punti avviene nel seguente modo 20 punti al primo, 18 al secondo, 16 al terzo, 14 al quarto, 12 al quinto, 10 al sesto, 8 al settimo, 4 al nono, 2 al decimo. Poi dall’undicesimo al a quattordicesimo un punto.

Nelle acque della Bahia de Turiamo il vessillo del Centro Italiano Venezolano di Caracas ha conquistato 9 medaglie: 2 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

Per il club di Prados del Este sono saliti sul gradino più alto del podio Giuliana Violano (11 anni) e Alexis Sánchez (13). Mentre lo squalo che più punti ha conquistato per il club italico é stato Carlos Diz (18 anni) con 28 punti.

Natasha Román con i suoi 10 anni dimostra che sarà la prossima stella del nuoto targato CIV, nella prova disputata nello stato Aragua ha lottato fino all’ultimo arrivando ai piedi del podio. La Román con il suo quarto posto ha conquistato 14 punti.

Nella cateroria “Infantil A” la delegazione azzurra é stata ben rappresentata da Samuel Guerra (vincitore di una medaglia d’argento) e Sebastián Ferreiro (bronzo). Nella stessa fascia d’età troviamo l’ottima prestazione di Antonio Piazza con i suoi 6 punti. Mentre nella “Infantil B” hanno regalato soddisfazioni al club di Prados del Este i nuotatori: Daniel Calderón (13 punti), Gabriel Jauregui (10), Antonella Vivas (10), Santiago Sánchez (8), Daniel Pérez (4), Daniela Arango (1), Isabel Fernández (1) e Luciano Di Ciano (1).

Claudio Lefante (12) ed Orlando Lozano (6) hanno difeso con onore i colori del club italico nella Juveni A.

Nella categoría sucessiva, Paola Carlesso (16 anni) e Carlos Sánchez (18) con le loro bracciate hanno conquistato il bronzo ed hanno apportato alla classifica del CIV 16 punti ognuno. Nella stessa categoría Jesús Pereira ha apportato 6 punti agli azzurri.

Grisell Velaverse (21 anni) si é appesa al collo la medaglia di bronzo nella categoría Máxima.

La categoría Master ha regalato altri due bronzi al medagliere del Centro Italiano Venezolano di Caracas grazie alle performence di Arturo Godoy e Vittorio Rezzin. Tra i Master segnaliamo anche l’ottima gara disputata da Victor Arrieche (10 punti) e Freddy Garcia (1).

Il Campionato Nazionale di Nuoto in Mare Aperto é servito anche per selezionare i rappresentanti del Venezuela per i Juegos Suramericanos che si disputeranno a Cochabamba in Bolivia ed i Juegos Centroamericanos y del Caribe che saranno ospitati dalla città colombiana di Barranquilla.

Non solo, il torneo che si é svolto nelle acque della Bahia de Turiamo è servito come test per calibrare le forze per il Campionato Mundiale Junior che si disputerà in Israele.

Voltata la pagina del Campionato Nazionale di Nuoto in Mare Aperto gli squali e le sirene del Centro Italiano Venezolano di Caracas stanno scaldando i muscoli per le prossime gare. Nel calendario del club di Prados del Este ci sono le gare nel Centro Portugués (pre infantil), Nacional Juvenil nel Parque Naciones Unidas. Poi a fine aprile ci sarà la prestigiosa Coppa Shamu nelle vasche del CIV di Caracas.