(ANSA) – MADRID, 28 MAR – Il tribunale di Edimburgo ha lasciato in libertà condizionale l’ex-ministro catalano Clara Ponsati, di cui la Spagna chiede l’arresto e l’estradizione per presunta ‘ribellione’, che si era consegnata questa mattina alla polizia scozzese, riferisce Efe. La corte ha fissato al 12 aprile una udienza per un primo esame della fondatezza della richiesta di estradizione spagnola. Riparata in Scozia, Ponsati insegna nella prestigiosa università di St Andrews.