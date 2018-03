(ANSA) – ROMA, 28 MAR – L’Inter ha vinto la Viareggio cup 2018, battendo in finale la Fiorentina con il punteggio di 2-1. I viola erano passati in vantaggio dopo 25″ dall’inizio della ripresa, con un gol di Sottil, ma sono stati raggiunti sull’1-1 al 79′ da Belkheir. Nei supplementari, al 6′ del primo tempo, Vergani ha regalato il trofeo alla squadra nerazzurra. Negli ultimi secondi del primo tempo supplementare, la Fiorentina è rimasta in 10 per l’espulsione di Pinto. Le due squadre sono entrate in campo con le maglie celebrative in memoria di Davide Astori, ex capitano dei viola.