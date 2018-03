(ANSA) – FIRENZE, 28 MAR – Oltre a quella per rivelazione di segreti di ufficio, parte ora una seconda indagine della procura di Firenze che riguarda il danneggiamento dell’auto del sostituto procuratore di Perugia, Paolo Abbritti. L’episodio è avvenuto di notte nel condominio dove abita il magistrato, nel capoluogo umbro. Abbritti, col collega Mario Formisano, è titolare del fascicolo per corruzione arrivato da Palermo in cui è indagato l’ex luogotenente del Ros di Perugia Orazio Gisabella, ora in congedo. Fascicolo in cui i due pm umbri hanno successivamente trovato le intercettazioni con cui adesso Firenze accusa per rivelazioni di segreto d’ufficio il procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini, lo stesso Gisabella e l’altro ex Ros Costanzo Leone, pure lui congedato.