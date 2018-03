(ANSA) – ROMA, 28 MAR – “Abbiamo invitato i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari ad incontrarsi con noi per un confronto sui temi. Per noi il punto di partenza è il nostro programma e l’obbiettivo è trovare le convergenze con i programmi degli altri. Non è un esercizio di stile”. Lo scrivono sul blog delle Stelle i capigruppo M5S Danilo Toninelli e Giulia Grillo. “L’appuntamento è per domani alle ore 9.30 alla Camera dei Deputati. Chiameremo tutti gli altri capigruppo per conoscere la disponibilità di ciascun gruppo. Auspichiamo che dimostrino la massima responsabilità”, sottolinea.