(ANSA) – MILANO, 28 MAR – I playoff di Serie B inizieranno con il turno preliminare in partita unica sabato 26 maggio (alle 18) e domenica 27 (20,30), per concludersi con la finale dalla quale uscirà la terza squadra promossa in Serie A: andata giovedì 7 giugno alle 20,30 e ritorno domenica 10 alla stessa ora. Nel programma deciso dall’Assemblea della Lega di B la doppia sfida di semifinale si giocherà con andata martedì 29 e mercoledì 30 maggio (20,30); ritorno sabato 2 e domenica 3 giugno, alla stessa ora. Il playout per definire la quarta squadra retrocessa andrà in scena giovedì 24 maggio e giovedì 31, alle 20,30. Da quest’anno la terza classificata viene promossa senza playoff solo se il distacco dalla quarta supera i 14 punti (adesso sono 4 fra Palermo e Bari). Altrimenti parteciperanno alla fase finale sei squadre, classificate dal terzo all’ottavo posto. Nessun cambiamento, invece, per i Playout: la quart’ultima classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima supera i 4 punti.