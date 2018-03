(ANSA) – GENOVA, 28 MAR – In casa Sampdoria c’è allarme per le condizioni del difensore Bartosz Bereszynski e dell’ attaccante Fabio Quagliarella che hanno effettuato individuali tecnici sul campo. I due giocatori si sono allenati in settimana a regime ridotto per un affaticamento muscolare e al momento le loro condizioni hanno creato qualche apprensione nello staff doriano. Domani possibile test decisivo per entrambi in vista della gara di sabato in trasferta a Verona col Chievo. Intanto sono rientrati tutti i nazionali a parte Ivan Strinic che tornerà domani. Gian Marco Ferrari e Duván Zapata si sono regolarmente aggregati alle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo 2 con il resto del gruppo.