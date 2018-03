CARACAS – Negli ippodromi del Venezuela c’è un personaggio che ha più di 900 vittorie, 104 nei denominati Clásicos: stiamo parlando dell’allenatore italo-venezuelano Riccardo D’Angelo.

Il fantino è il protagonista dell’ippica. In sella al suo cavallo raggiunge fino ai 70 km orari su distanze che variano tra i 1.000 e i 3.000 metri. Il cavallo non sa dove è la linea d’arrivo. È il fantino a guidarlo con la grinta, a regolarizzare la sua andatura, a dargli le giuste indicazioni per arrivare al traguardo.

Per raggiungere questo livello di intesa il fantino si allena intensamente insieme al suo cavallo. Un cavallo da corsa è energia viva da gestire ed il fantino deve abituarlo a contenere la sua foga, deve motivarlo, istruirlo e trasmettergli il senso della competizione. In collaborazione con l’allenatore, che ha il difficile lavoro non solo di allenare, ma anche di preparare le tattiche ideali per il suo fantino ed il purosangue.

Un esperto in questa materia é l’italo-venezuelano D’Angelo che ha deciso di portare il suo talento altrove. Negli Stati Uniti lavorerarà presso il Gulfstream Park, in Florida.

“Sarà una nuova esperienza per me e la mia famiglia. La mia ultima gara in Venezuela sarà il prossimo 19 aprile nel Clásico Internacional Presidente de la República. In quella prova parteciperò con il cavallo Gran Will con cui ho vinto il Clásico Simón Bolívar de 2017.”

Il cavallo Gran Will sta vivendo una stagione da favola, oltre al Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar ha messo in bacheca la Copa de Oro e il República Bolivariana. Il Gran Will sarà guidato dal fantino Robert Carriles che ha sulle spalle 19 vittorie.

Tramite il suo account di twitter D’Angelo ha annunciato chi prenderà il suo posto sull’ovalo della Rinconada. “L’allenatore Luis Fontes si prenderà cura della mia puledraia. A lui do il mio in bocca al lupo.”

(Fioravante De Simone)