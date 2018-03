CARACAS – Antonio Ledezma, ex sindaco di Caracas, non perde occasione per ricordare che il Venezuela ha bisogno di un intervento umanitario. A questa “soluzione” aggiunge anche che le sanzioni e i ricorsi alla Corte Penale Internazionale porterebbero il paese verso l’uscita dalla crisi in cui è sommerso.

In un tweet, Ledezma ha citato quanto detto dal senatore colombiano Juan Manuel Galán, il quale aveva affermato che il dialogo tra il governo venezuelano e l’opposizione è stato “ammazzato” in Dominicana.

L’ex sindaco ha elogiato l’intervenzione di Galán, considerandola “molto chiara” e lo ha ringraziato per essere solidale con il popolo venezuelano.

Quindi, sembrerebbe che la soluzione alla crisi venezuelana si trovi in un intervento umanitario, con tutte le sue implicazioni, nelle sanzioni e alla Corte Penale Internazionale.

“L’intervento umanitario, con le sue implicazioni, più sanzioni e la Corte Penale Internazionale sono l’uscita per liberare il Venezuela dalla narco-tirannia” ha twittato il politico.