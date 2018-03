AMATRICE (RIETI). – A diciannove mesi dal terremoto, venerdì prossimo riaprirà definitivamente Corso Umberto I, la strada principale che attraversa ciò che rimane del centro storico di Amatrice. Ad annunciarlo, nel corso di una visita, la prima dopo le elezioni, è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il corso tornerà a essere percorribile dai mezzi privati, anche di notte, consentendo l’accesso ad Amatrice dalla via Salaria.

“Da venerdì – ha detto Zingaretti -, e questa è una notizia importante, abbiamo concordato con il sindaco Pirozzi la riapertura del Corso al traffico privato. E’ in corso l’installazione dell’illuminazione, quindi per Pasqua e Pasquetta tutti potranno tornare a percorrere corso Umberto. L’appello che facciamo a tutti è di tornate ad Amatrice per Pasqua e Pasquetta, perché si riprende a poterla vivere fino in fondo”.

In arrivo anche iniziative culturali. Il Teatro di Roma, grazie a Mibact e Regione Lazio, porterà ad Amatrice il Magico circo di Nicole & Martin dall’1 al 3 aprile. Tre giorni di teatro, circo e poesia. In vista dell’estate, inoltre, sarà consentito l’accesso ad Amatrice, dalla frazione di Retrosi, anche ai pullman turistici.

La visita di Zingaretti è stata anche l’occasione per fare il punto sulle macerie e sulla ricostruzione. Il presidente ha annunciato la pubblicazione dell’ultima gara d’appalto per la rimozione definitiva delle macerie, frazioni comprese. La nuova gara, per circa 20 milioni di euro, è divisa in 4 lotti ed è stata pubblicata il 26 marzo. Il 18 aprile è prevista l’apertura delle buste. L’intervento, che potrebbe concludersi prima dell’estate, consentirà la rimozione delle macerie da tutta l’area del cratere.

La prima gara ha consentito finora la rimozione e il trasferimento di 400mila tonnellate di macerie, pari a circa il 50 per cento della stima complessiva. E’ stato ultimato, inoltre, l’iter che consentirà l’assegnazione della gara d’appalto per la costruzione del nuovo Istituto Alberghiero di Amatrice e proseguono, nella frazione di San Cipriano, i lavori per la costruzione della nuova scuola ‘Romolo Capranica’.

Un incontro, quello tra Pirozzi e Zingaretti, ha commentato all’ANSA il primo cittadino di Amatrice e neo consigliere regionale, dettato dalla “collaborazione istituzionale”. “Il rapporto istituzionale – ha detto Pirozzi – non va confuso con quello politico. Oggi noi abbiamo parlato come istituzioni, per la riapertura del corso e l’espletamento della gara per le macerie. Mi ha assicurato che entro la fine del mese ci sarà l’aggiudicazione, la parte che ancora non ha visto l’intervento. In campagna elettorale non c’era stato tempo, ma già il fatto che il corso riapra il 30 è un bel viatico per la Pasqua. Abbiamo affrontato anche il tema dell’Alberghiero. Qui ad Amatrice bisogna tornare a una pseudo-normalizzazione”.

