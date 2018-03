CARACAS – Dopo la Caporetto di San Siro, la nazionale italiana ha disputato due amichevoli: venerdì contro l’Argentina (ko 2-0) e martedì contro l’Imghilterra (1-1). Tra i tifosi italo-venezuelani si é tornato a parlare del presente e del futuro degli azzurri.

Iniziamo con Silverio Gamba che ci dice: “I nomi sono più o meno quelli convocati da Luigi Di Biagio. A quel gruppo aggiungo Conti in difesa, dove forse l’esperienza di Bonucci e Chiellini servirà ancora per suonare la carica. A centrocampo può arrivare anche Mandragora che con l’Under 20 ha giocato bene nel mondiale di categoria. In attacco punterei anche sul milanista Cutrone. Il punto è che io non mi fido della generazione di mezzo, le promesse che non finiscono di sbocciare vedi il trio Verratti, Insigne, Immobile. Non so se sbocceranno mai. Servirebbe l’esperienza di giocatori come Barzagli, De Rossi e Marchisio, ma sono troppo in là con l’anagrafe, giustamente, loro con la nazionale hanno chiuso.·

Dal canto suo, Michele Romano la pensa così: “Carattere, grinta, ferocita e voglia sono la stessa cosa e arrivano grazie al CT, in questo caso Antonio Conte è una buona scelta. Ma sicuramente non ci sarà un suo ritorno in azzurro. Per la fantasia ci vogliono talenti di altissimo livello e questi non ce ne sono per ora, almeno non mi sembra di averli in nazionale. Ma con un allenatore con carattere certi giocatori riescono a tirare fuori il meglio di sé, abbiamo il caso dei vari Giaccehrini e Pellé con Conte all’Europeo.”

La prima questione che verrà risolta è forse anche quella che

raccoglie più attenzioni: il nuovo Commissario Tecnico. Il vice-commissario federale, Alessandro Costacurta, ha indicato la data del 20 maggio come definitiva: allora sapremo. In realtà si potrebbe scalare al 21 per un annuncio ufficiale, il 20 è domenica e alcuni degli interessati potrebbero essere ancora in campo, e quindi sotto contratto, con i club precedenti. Ma cambia poco: nei giorni seguenti di quella settimana è ipotizzabile la presentazione del nuovo tecnico: potrebbe diventare operativo subito, oppure da settembre.

Il tifoso Arturo De Luca pensa che il problema non solo sia il CT, ma anche alcuni elementi della rosa. “La differenza tra la bella nazionale di Antonio Conte vista agli Europei in Francia, e quella bruttissima nazionale di Ventura che si è fatta cacciare dei mondiali è proprio Lorenzo Insigne. Il bomber del Napoli ha il físico di un bambino di 11 anni e questo penalizza la squadra. Non voglio fare il tifoso scaramantico, al mondiale in Brasile Insigne era in campo contro Costa Rica e siamo stati battuti, a questa gara vanno aggiunte quelle contro Germania (4-1), Spagna (3-0) e quella di venerdì contro l’Argentina (2-0).”

Gianfranco Gallo é chiaro: “Il cammino lo sanno tutti, bisogna puntare sui giovani italiani. Le squadre del nostro campionato al posto di andare a comprare bidoni all’estero puntino sui ragazzi convocabili per la nazionale azzurra.”

Antonio Folletto dice la sua nel seguente modo: “Bisogna inanzitutto trovare un CT libero di corpo, di mente e di politica che convochi giocatori volonterosi e talentuosi.”

Mentre Andrea Marino parla degli azzurri così: “Con la difesa non siamo messi male. Da sempre è un nostro punto di forza. E penso che neanche con l’attacco abbiamo problemi. Giovani forti ci sono. Il centrocampo è un disastro nella nostra nazionale: e quindi la causa della pochezza degli azzurri. Verratti deve, comunque, giocare sempre anche se deve migliorare in alcune cose. Mentre Parolo è imbarazzante: fuori dall’ambito Lazio è un giocatore improponibile. In questo ciclo di riparazione, anzi, di ricostruzione sono ancora utilissimi giocatori come Chiellini, il centrale della Juve potrebbe servire per il suo orgoglio, la sua esperienza e sopratutto per il suo carattere. Non possiamo dimenticarci di Marchisio che salvo infortunii potrebbe essere l’arma in più di questa squadra.”

La nazionale del futuro sta iniziando a costruirsi. Con giocatori

come Donnarumma, Caldara, Romagnoli, Rugani, Florenzi, Verratti, Gagliardini, Bernardeschi, Belotti, Insigne. A questi giocatori sicuramente si aggregheranno altri campioni nati nel 2000. Con il portiere del Milan, già tra i migliori portieri al mondo nonostante la giovane età, la porta della Nazionale Italiana sembra blindatissima, con alternative di altissimo livello come Simone Scuffet e Alex Meret (indicato come papabile erede di Buffon alla Juventus).

Roberto Esposito fa il punto sugli azzurri nel seguente modo: “Io andrò controcorrente, ma ho ancora in mente l’Italia di Conte che batte Belgio, Svezia e Spagna e perdere ai rigori con la Germania. Quella squadra giocava a memoria, mi ricordava il Dream Team di Jordan, la nazionale di Conte agiva compatta e determinata. Gli azzurri che aveva a doisposizione il mister leccese era complessivamente peggio di quella attuale.”

Esposito completa il suo discorso dicendo: “Ho parlato della nazionale di Conte per dire che con il giusto allenatore ed iniziando fin dalle prossime amichevoli a puntare sui nomi possiamo riprenderci, a parte Bonucci e Chiellini, che possono fare da collante per i nuovi offrendo ancora prestazioni all’altezza, tutti gli altri over 28 via! Iniziando dai vari Parolo, Candreva. Quando hai Pellegrini, Barella e Chiesa a cosa servono? Io darei un’altra chance a Balotelli, solo perchè ho visto ieri la pochezza mentale di Immobile.”

Silvano Scatton dice poche parole sugli azzurri: “Oggi in una Nazionale conta molto l’aspetto caratteriale e la grinta che un allenatore trasmette ai suoi giocatori. Per questo motivo per risorgere come l’Ave Fenix l’ex ct Antonio Conte é il più indicato.”

Anna Olivieri si mostra amareggiata dopo i due confronti disputati

dagli azzurri: “Lasciatemi dire una cosa: l’Italia vista in queste due partite sarebbe bastata ed avanzata per passare il turno con la Svezia qualche mese fa. E’ questa la vera tristeza.”

Infine Daniele Pezzano ci dice: “Ci vuole un CT bravo e di peso. Uno che sappia trasmettere che significa giocare per l’Italia e che dia uno stile alla nostra nazionale. Ricordiamoci che la Germania ha giocato una semifinale mondiale con Schneider e pure la Turchia con Hakan Sukur.”

Un po’ di azzurro si é visto nella penisola britannica dopo il cupo inverno per la mancata qualificazione per Russia 2018. Adesso pensiamo a ricominciato a ricostruire, il Mondiale sarà un incubo e penseremo all’Europeo 2020. La doppia trasferta inglese ha regalato qualche piccola promozione a un ristretto gruppo di giovani per un futuro anche non prossimo: ripartiamo da Donnarumma, Rugani, De Sciglio, Pellegrini, Chiesa. Si aggiungeranno i vari Romagnoli, Barella, Bernardeschi, forse El Shaarawy. Il resto lo deciderà uno tra Ancelotti, Conte o Ranieri. O magari ancora Di Biagio.

(di Fioravante De Simone)