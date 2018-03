CARACAS – Per gli amanti del baseball l’attesa é finita. Finalmente prende il via la Major League Baseball (MLB).

Per la prima volta dopo 50 anni tutte e trenta le franchigie disputeranno l’Opening Day lo stesso giorno. Era dal 1968 che non accadeva, allora erano soltanto 20 le squadre di MLB. Anche la partenza a marzo rappresenta una novità (escludendo gli “eventi internazionali”), con l’eccezione degli anni 2003, 2008 e 2013, quando comunque si è partiti il 30.

Tra i protagonisti dell’Opening Day ci saranno 32 “peloteros” venezuelani che, stando ai rumors, dovrebbero essere tra i titolari. Tra i creoli ci sono due italo-venezuelani: il ricevitore Francisco Cervelli (Pirates) e il lanciatore Antonio Senzatela (Colorado).

Le squadre con un gruppo più elevato di creoli sono i San Diego Padres nella National League mentre nell’American Legaue sono Rangers Texas e i Detroit Tigers.

Tra i totolari della formazione californiana sicuramente ci saranno 3 giocatori nati nella terra di Bolívar: Freddy Galvis (intermezzo), Carlos Asuaje (seconda base) e José Pirela (esterno sinistro).

Con la squadra texana scendereanno in campo Elvis Andrus (intermezzo), a Rougner Odor (seconda base) e Robinson Chirinos (ricevitore). Pasando ai Tigers a rappresentare il Venezuela nell’Opening Day della MLB ci penseranno: Miguel Cabrera, Víctor Martínez e Dixon Machado.

Nella National League, con i Filadelfia Phillies ci saranno César Hernández (intermenzzo) e Odubel Herrera (esterno).

Orlando Arcia (intermezzo) e Manny Piña (ricevitore) saranno tra i titolari dei Milwaukee Brewers. Mentre tra le riserve ci sono in panchina. Tra gli starter ci sono Carlos Gonzalez e Gerardo Parra, mentre tra le riserve i lanciatori Germán Márquez e l’italo-venezuelano Antonio Senzatela (nella foto a destra).

I Cincinati Reds si presenteranno sul diamante con Eugenio Suárez (terza base) e José Peraza (intermezzo)

Con gli Atlanta Braves occhio a Ronald Acuna jr., esterno venezuelano di 20 anni, che in questi Spring Training della MLB ha una media battuta di .432 con 11 punti battuti a casa e 4 fuoricampo in 44 turni di battuta. Con i Brabes ci sarà anche l’esterno Ender Inciarte.

Nell’Opening Day della National League il Venezuela sarà rappresentato da Miguel Rojas (intermezzo dei Marlins), Asdrubal Cabrera (secobda base dei Mets), Willson Contreras (ricevitore Chicago Cubs), David Peralta (esterno sinistro dei Arizona Diamondbacks) e l’azzurro Francisco Cervelli (ricevitore dei Pittsburg Pirates).

Pasando all’American League, troviamo i Chicago White Sox che avranno nella formazione di partenza Avisaíl García e Yolmer Sánchez. Dal canto suo, i Kansas City Royals avranno Salvador Pérez (ricevitore) e l’intermezzo Alcides Escobar.

Con i campioni in carica, gli Houston Astros, si sarà José Altuve e Marwin González.

Infine completeranno la delegazione creola nell’Opening Day della MLB Wilson Ramos (Tampa Bay Rays), Eduardo Escobar (Minnesota Twins) e Luis Valbuena (Angels Anaheim).

Le franchigie qualificate dopo le fatidiche 162 partite daranno il via alla post-season dal 2 ottobre con la disputa delle wild-card. Le World Series sono in programma dal 23 al 31 ottobre. Nel mezzo della regular season della MLB, il 17 luglio, al Nationals Park di Washington andrà in scena l’89esima edizione della All Star Game.

I Los Angeles Dodgers e San Diego Padres giocheranno una serie di tre partite presso l’Estadio de Béisbol Monterrey a Monterrey, in Messico, dal 4 al 6 maggio, mentre i Minnesota Twins e gli Cleveland Indians giocheranno una serie di due giochi all’Hiram Bithorn Stadium di San Juan, Porto Rico, il 17 ed il 18 aprile.

Non resta che dirvi buon divertimento e che vinca il migliore.

(di Fioravante De Simone)