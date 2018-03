(ANSA) – PECHINO, 29 MAR – Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo hanno concordato, riporta l’agenzia Yonhap, le delegazioni ministeriali delle due parti, incontratesi al villaggio di Panmunjom per definire i dettagli del programma.