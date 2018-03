(ANSA) – IL CAIRO, 29 MAR – Sarebbe stata di quasi il 40% l’affluenza alle elezioni presidenziali egiziane che riconfermeranno in carica il presidente Abdel Fattah Al Sisi: è quanto si desume da indiscrezioni rilanciate ieri sera da una tv privata egiziana. Un noto conduttore di talk show dell’emittente Dmc, come mostra un video postato sulla pagina Facebook della tv, ha fornito la cifra di “24 milioni di votanti” a fronte di quasi 60 milioni di elettori. Sisi ha ottenuto 22 milioni di consensi, ha precisato inoltre l’anchorman, Ossama Kamal, fornendo cifre sottolineate anche in sovrimpressione. Ieri la Commissione elettorale egiziana aveva confermato che i risultati delle elezioni, compresa l’affluenza, verranno annunciati solo lunedì prossimo 2 aprile e le informazioni date in anticipo sono soltanto “illazioni” che vengono fornite “sotto la responsabilità di chi le diffonde”. Alle precedenti presidenziali l’affluenza era stata del 47%.