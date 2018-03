(ANSA) – ROMA, 29 MAR – E’ in corso alla Camera l’incontro tra i capigruppo di M5s con Forza Italia per parlare dei temi dei rispettivi programmi di governo. Con i capigruppo M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, all’inizio, c’era solo la presidente dei senatori azzurri Anna Maria Bernini; la capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini, impegnata in un’altra riunione del gruppo alla Camera, è giunta poco dopo.