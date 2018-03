(ANSA) – MILANO, 29 MAR – “Sei stato il nostro portabandiera dello sport in oratorio e, con la tua energia, ci hai trasmesso i valori più puri dello sport”. Il Comitato di Milano del Csi rende così omaggio a Emiliano Mondonico, a lungo testimonial del Centro sportivo italiano, stringendosi attorno alla sua famiglia “in questo momento di grande dolore”. “Ciao Emiliano Mondonico sei stato un maestro di vita per tutto il Csi – si legge sulla pagina Facebook del comitato milanese, nella nota dedicata all’allenatore morto dopo una lunga malattia -. Hai lottato con tutte le tue forze contro la ‘Bestia’, come la chiamavi tu, senza mai abbandonare la tua grande passione per il calcio. Sei stato il nostro portabandiera dello sport in oratorio e, con la tua energia, ci hai trasmesso i valori più puri dello sport. Nonostante la malattia sei sempre vicino alla nostra associazione, non rinunciando mai ad un incontro con il mondo dello sport che più amavi, quello autentico, quello che educa alla vita… come solo tu sapevi insegnare”.