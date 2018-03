(ANSA) – ROMA, 29 MAR – L’Open d’Italia cala il bis. Dopo Francesco Molinari ecco Tyrrell Hatton. L’inglese ha annunciato la propria presenza alla 75/a edizione della massima rassegna nazionale di golf, in programma al Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (BS) dal 31 maggio al 3 giugno (Rolex Pro-Am fissata per il 30 maggio). Al 17/o posto del world ranking, il britannico in Lombardia sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno grazie a una bella rimonta arrivata nell’ultimo giro. “Non vedo l’ora – le parole di Hatton – di tornare in Italia. Ho tanti bei ricordi legati alla settimana trascorsa nel 2017 a Monza. Vincere una manifestazione così importante, e farlo all’ultima buca, è stato qualcosa di veramente speciale. Ho provato sensazioni incredibili quando ho imbucato il putt alla 18. Avevo già inanellato cinque birdie nell’ultimo giro e necessitavo del sesto per impormi: ho rischiato ed è andata bene”.