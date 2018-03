(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Quelli di questa mattina con Lega, FI e Leu “sono stati incontri costruttivi: le altre forze politiche hanno apprezzato la nostra iniziativa di far incontrare tutti i capigruppo per discutere di temi e questa è la prova che quando si parla non di poltrone, ma di soluzioni per i problemi dei cittadini e di temi come la lotta alla povertà e il sostegno a famiglie e imprese, anche forze politiche differenti possono dialogare per il bene esclusivo del Paese”. Lo ha dichiarato ai il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Danilo Toninelli.