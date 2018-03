(ANSA-AP) – PYONGYANG, 29 MAR – Il presidente del Comitato Olimpico internazionale Thomas Bach è arrivato in Corea del Nord per un soggiorno di tre giorni. Bach è stato ricevuto all’aeroporto internazionale di Pyongyang dal ministro dello sport coreano Kim Il Guk e da Jang Ung, membro del comitato olimpico locale. La sua visita arriva dopo che il Cio ha svolto un ruolo chiave nel consentire alla Corea del Nord di partecipare ai Giochi olimpici invernali a Pyeongchang il mese scorso in Sud Corea.