(ANSA) – IL CAIRO, 29 MAR – Il sindaco di Tripoli, Abdulrauf Beitelmal, sarebbe stato solo “arrestato in maniera ufficiale” per corruzione nell’ambito di illeciti amministrativi che sarebbero stati commessi nella sua municipalità: lo sostiene una “fonte del dipartimento della sicurezza” della capitale libica citato da un tweet dell’emittente Al Ahrar. Il fermo è stato compiuto in seguito a un rifiuto del sindaco di mettersi a disposizione della magistratura per l’inchiesta, precisa il tweet. Informazioni analoghe, con fonte ufficiale, vengono rilanciate anche dal sito della tv “Libya 24”. “Il Dipartimento delle indagini generali di Tripoli ha annunciato l’arresto del capo della municipalità di Tripoli Centro, Abdulrauf Beitelmal, dopo aver avuto fra le mani informazioni su corruzione amministrativa”, scrive il sito dell’emittente. “Il Dipartimento ha denunciato il comunicato della Municipalità che parla di sequestro e afferma che il responsabile libico è accusato di diversi casi di corruzione”, aggiunge fra l’altro Libya 24.