(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “È chiaro che non volevamo prendere il Barcellona, ma ora tutti gli avversari sono forti. Faremo di tutto per portare a casa un risultato importante al Camp Nou perché poi al ritorno, davanti a un Olimpico pieno, non si sa mai che succede”. Così il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, in vista della sfida nei quarti di finale di Champions con i blaugrana. “Come i tifosi anche noi pensiamo alla partita col Barça, ma per arrivarci mentalmente bene bisogna battere il Bologna – ricorda l’olandese sull’account Twitter della Roma -. Non sarà facile ma dobbiamo vincere, e solo dopo potremo concentrarci sulla Champions”. Strootman si è poi soffermato sulla crescita di Under e sul rendimento di Alisson: “Cengiz ha ancora qualche problema con la lingua ma sta facendo molto bene in campo. Ha enormi qualità e può diventare un giocatore molto importante per la Roma. Alisson? Lui è fortissimo, vuole vincere tutto, non vuole mai prendere gol. È un grande e spero rimanga a lungo con noi”.