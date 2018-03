(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Il Royal New Zealand yacht squadron e il Circolo della vela Sicilia di Palermo, insieme ai rispettivi team che rappresentano, vale a dire Emirates New Zealand e il Challenger of record Luna Rossa, hanno pubblicato le regole di classe per la costruzione delle imbarcazioni Ac75 per la partecipazione alla 36/a America’s cup di vela, in programma nel 2021 ad Auckland. La regola di Classe Ac75 definisce i parametri che i team devono utilizzare per progettare uno yacht ammesso a partecipare alla competizione. “La regola di classe comprende tutti gli aspetti necessari per la costruzione dell’imbarcazione al fine di garantire regate corrette ed emozionanti nell’ambito delle stesse regole”, si legge nella nota del sindacato ‘kiwi’. Nella prossima edizione si passerà dai catamarani ai monoscafi.