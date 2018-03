(ANSA) – AOSTA, 29 MAR – Annullamento con rinvio della sentenza in quanto in Appello non è stata fatta la ‘rinovazione’ (ovvero non sono stati risentiti i testimoni in aula): è quanto il procuratore generale della Corte di Cassazione Alfredo Viola ha chiesto in merito al processo penale per i 15 politici valdostani già condannati per l’inchiesta sui costi della politica. A decidere se accogliere o meno la richiesta saranno i giudici della Sesta sezione penale della Suprema Corte. La decisione è attesa in tarda serata. In primo grado tutti i 27 imputati erano stati assolti, per reati che vanno dal peculato al finanziamento illecito dei partiti e all’indebita percezione di contributi pubblici. In Appello, invece, i giudici avevano inflitto 15 condanne con pene che variavano da un massimo di due anni e quattro mesi ad un minimo di quattro mesi. (ANSA).