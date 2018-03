(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Serve “la partita perfetta” al Milan sabato in casa della Juventus secondo Suso, che ha ben chiara la priorità fra i due obiettivi del finale di stagione, la qualificazione alla Champions e la Coppa Italia. “Se devo dire la verità, preferisco il 4/o posto – ha ammesso lo spagnolo, rispondendo alle domande dei tifosi su Milan Tv -. Abbiamo giocato una grande Coppa Italia, abbiamo battuto Inter e Lazio, e in finale un’altra grande squadra come la Juve. Vogliamo la coppa, ma è importantissimo per noi tornare in Champions dopo tanti anni. Sarà molto difficile, ci sono tante squadre che stanno giocando bene e sono davanti, ma noi siamo sulla strada giusta e abbiamo delle possibilità”. Molte chance dipendono dalla sfida di Torino e dal derby di mercoledì prossimo. “Forse quella con la Juve è più difficile – ha notato Suso -. E’ una squadra che negli ultimi anni si è dimostrata fra le più forti in Europa. Stiamo migliorando molto, noi abbiamo fiducia. Serve la partita perfetta, ci proveremo e vogliamo vincere”.