(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio nel procedimento con al centro l’appalto per la Piastra dei Servizi dell’Esposizione universale. Lo ha deciso il gup Giovanna Campanile. L’accusa riguardava l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi per arredare il sito espositivo. Il primo cittadino è a processo in un’altra tranche dell’indagine con l’imputazione di falso. Il gup di Milano ha prosciolto il sindaco Giuseppe Sala dall’accusa di abuso d’ufficio con la formula “perché il fatto non sussiste”. Le motivazioni della decisione saranno note fra 60 giorni. Sono stati invece rinviati a giudizio gli altri 7 imputati, tra cui due società e l’ex manager di Expo Angelo Paris, accusati in concorso con Sala di falso. Per questa accusa l’ex ad di Expo è già a processo. (ANSA).