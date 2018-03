(ANSA) – GENOVA, 29 MAR – Nonnini arrestati dopo avere minacciato di morte i nipoti. E’ successo in via Ratto a Pra’ alla periferia di Genova. I due ultraottantenni sono stati però scarcerati stamattina, su disposizione del pubblico ministero Chiara Paolucci. Il motivo delle minacce è una eredità contesa, lasciata da un rapinatore morto, figlio dei due anziani. La vicenda parte due anni fa: l’uomo lascia 200 mila euro su un libretto cointestato con i genitori. All’indomani della morte, la madre del rapinatore ritira tutti i soldi, lasciando a mani vuote i figli del defunto. I quali vanno dai nonni a reclamare la loro parte di eredità. “Non ho i soldi – ha sempre ripetuto la nonna – e quei pochi che ho li voglio dare alla Madonna”. La contesa va avanti per anni fino a ieri sera. I due nipoti trovano le sorelle dell’anziana in procinto di accompagnare l’anziana in una casa di riposo: dentro l’auto però, ci sono anche 150 mila euro in contanti. I due tornano alla carica e pretendono i soldi. L’anziana a quel punto li minaccia di morte: “Andate via altrimenti vi ammazzo. Ho anche una pistola”. I nipoti a quel punto chiamano la polizia. Gli agenti contattano per telefono il nonno, nel frattempo ricoverato per problemi di salute, il quale conferma che in casa, nascosta dietro un termosifone, effettivamente c’è una pistola. L’arma, con matricola abrasa, era del figlio rapinatore. A quel punto, come previsto dalla legge, scatta l’arresto per i nonnini. Il pm però, viste le condizioni di salute di entrambi e l’età, ha disposto il rilascio. Ma nel frattempo ha avviato accertamenti per scoprire la provenienza del denaro.(ANSA).