(ANSA) – TORINO, 29 MAR – “Ho stima illimitata di Cristiano Ronaldo: con il tempo è migliorato come atleta, calciatore e come professionista”. L’elogio per il fuoriclasse del Real Madrid porta la firma di Gigi Buffon, intervenuto nel quiz promosso dalla Uefa sulla pagina Facebook della Champions League e della Juventus. Ronaldo e Buffon si ritroveranno martedì, nell’andata dei quarti di Champions: “Ammiro tanto Cristiano Ronaldo, è pragmatico e lucido in quel che fa e dice – ha spiegato il portiere bianconero -. Credo che in questi ultimi anni abbia dimostrato di essere intelligente cambiando modo di giocare: spreca meno energie, è più attaccante, quel che fa lo fa al massimo e sotto porta è un killer. Come lui Trezeguet per lucidità e cinismo”.