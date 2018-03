(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “Proprietà, dirigenza e tutta la Fiorentina si stringono alla famiglia per la scomparsa di Emiliano Mondonico” si legge in una nota pubblicata sul sito del club. “Emiliano, oltre ad essere stato un grande tifoso viola, è stato l’allenatore che ha riportato la Fiorentina in Serie A nel 2004 e per questo resterà per sempre nella nostra storia e nei nostri cuori. Mondonico è sempre rimasto vicino alla Fiorentina – aggiunge il messaggio, accompagnato da una carrellata di fotografie del tecnico – e siamo felici di averlo celebrato in occasione della festa dei 90 anni della Società Viola, come uno dei più importanti allenatori della storia gigliata”.