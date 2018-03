(ANSA) – ROMA, 29 MAR – “Non c’è nessuna possibilità a oggi che possa allenare la Nazionale, sia perché sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui, sia perché in Italia non c’è stato nessun tipo di contatto. E poi perché credo che per allenare l’Italia è necessario avere i capelli bianchi e al momento ne ho molto pochi”. Lo ha detto l’allenatore del Siviglia, Vincenzo Montella, aggiungendo che “Mancini ha tanti capelli bianchi”. “Prima della scelta dell’allenatore – ha proseguito l’ex tecnico del Milan a su Fox Sports -, bisogna capire in che direzione andare. In Italia ci sono tanti allenatori bravi. Penso a Ranieri che ha molta esperienza internazionale ed è una persona equilibrata che si è sempre adattata alle squadre nelle quali è andato”. Sabato sera il Barcellona, capolista in Liga, sarà ospite a Siviglia ma Montella non intende snaturare la sua squadra. “Dobbiamo giocare sui nostri punti di forza e cercare di contrastare l’avversario che è molto forte. Mi auguro che Messi riposi per la Champions”, ha concluso sorridendo.