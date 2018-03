(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Il Coni ha ricevuto due lettere dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, per annunciare una manifestazione d’interesse alla candidatura ad ospitare nel centro ampezzano i Giochi olimpici invernali del 2026. Le due missive sono state inoltrate dal Comitato olimpico nazionale al direttore generale del Comitato olimpico internazionale (Cio), “nel comune interesse di identificare lo scenario migliore per il territorio italiano”. Il Comitato olimpico ha reso noto di aver ricevuto le lettere “dopo aver pubblicato il comunicato con cui ha annunciato di voler proseguire nella Fase di dialogo per i Giochi olimpici invernali 2026 con la città di Milano/Torino. Cortina e il Veneto hanno mostrato “interesse ad entrare nella Fase di dialogo dello stesso processo di candidatura con la città di Cortina.