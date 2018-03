(ANSA) – ROMA, 29 MAR – La statunitense Sloane Stephens è la prima finalista del “Miami Open”, torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Key Biscayne, in Florida. La n.13 del tabellone ha battuto 3-6, 6-2, 6-1 la bielorussa Victoria Azarenka, numero 186 Wta e in gara con una wild card dopo essere rientrata da poco nel circuito. In finale, Stephens affronterà la vincente della sfida tra Jelena Ostapenko e la statunitense Danielle Collins, giunta dalle qualificazioni e capace di battere nei quarti Venus Williams.