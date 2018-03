PANAMA – La Commissione Nazionale Antiriciclaggio, Finanziamento del Terrorismo e Proliferazione di armi per uso massivo (CNBC) in Panama, crede opportuno sapere se esistono persone di altra nazionalità, oltre le panamensi, che possano servire come prestanome a venezuelani politicamente esposti.

Come parte della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, la CNBC ha informato che utilizzerà le liste, già pubblicate da altri paesi, di persone venezuelane, naturali o giuridiche e di beneficiari politicamente esposti (PEP).

Per raggiungere questo scopo, l’organismo panamense ha pubblicato due risoluzioni. La prima 01-18 stabilisce che il Panama adotterà le risoluzioni, presenti e future, del Consiglio di Sicurezza dell’ONU già esistenti in materia di prevenzione del terrorismo.

E la seconda risoluzione, la 02-18, raccomanda ai soggetti obbligati finanziari e non finanziari di adottare le politiche e i procedimenti stabiliti per controllare le transazioni a persone naturali o giuridiche o i beneficiari di cittadini venezuelani che sono o potrebbero essere politicamente esposti (PEP).

Liste di cittadini “sotto osservazione”

Per compiere con le risoluzioni, la CNBC compilerà e pubblicherà in Panama la lista di panamensi condannati per riciclaggio, finanziamento al terrorismo e proliferazione di armi per uso massivo.

Ma pubblicherà sul suo sito WEB, inoltre, le liste di cittadini appartenenti ad altre nazionalità che potrebbero aver servito come prestanome. Le liste sono quelle emesse dagli Stati Uniti, Canada e Inghilterra per conoscenza degli organismi di controllo e dei soggetti obbligati, tanto finanziari come non, da utilizzarsi nel caso si dovessero prendere misure riguardo i clienti.

Quindi, la CNBC raccomanda di verificare persone di qualsiasi altra nazionalità, oltre la panamense, che abbiano potuto servire come prestanome a venezuelani politicamente esposti.

I soggetti obbligati devono riportare alle “Unità di Analisi Finanziario”, qualsiasi informazione, fatto rilevante, transazione od operazione sospetta e che possa essere collegata con persone a cui le risoluzioni vanno dirette.

Il soggetto obbligato è una persona naturale o giuridica che deve compiere con i regolamenti in materia di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione di armi per uso massivo.