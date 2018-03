CARACAS – Durante la madrugada de este miércoles 28 de marzo ocurrió el motín más grave en los últimos 20 años. El suceso superó los ocurridos en la cárcel de Uribana (2013) con 61 muertos, y el de la cárcel de Amazonas (2017) con 38 fallecidos.

Fue un incendio lo que cobró la vida de 66 hombres y 2 mujeres en un centro penitenciario ubicado en el estado Carabobo, según indicó el Fiscal General. En el último cuarto de siglo, este es el segundo incidente más grave de este tipo registrado en el país. Las dos mujeres fallecidas se encontraban en calidad de visitantes (pernocta).

Este es el cuarto motín registrado durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, este último suceso cobró un mayor numero de vidas.

Durante la gestión del ex presidente Hugo Chávez fue creado el Ministerio para Asuntos Penitenciarios. No obstante, el sistema carcelario en el país no parece mejorar.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) condenó el incidente ocurrido y expresó a través de su cuenta en Twitter que la “indolencia del Gobierno” ante los reclusos “produce muertes”.

Por su parte, el director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), exhortó a la Defensoría del Pueblo a que adopte medidas urgentes frente a la “grave situación” que atraviesan los centros policiales. También pidió sanciones para los responsables.

Además, recordó que la Constitución (1999) impone la obligación al Estado de preservar la vida de todo recluso.

Sucesos en cárceles durante el gobierno de Maduro

1- 25 enero 2013: 61 reclusos muertos y un centenar de heridos. El motín inició a raíz de una requisa de los funcionarios en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental de Venezuela, conocido como “Uribana”. Otras fuentes elevaron el número de muertos a 63.

2- 16 septiembre 2013: 16 presos muertos. El suceso se produjo debido a un enfrentamiento en la Cárcel Nacional de Maracaibo, estado de Zulia.

3- 16 de agosto 2017: 38 antisociales fallecidos. El hecho ocurrió cuando las fuerzas especiales incurrieron en un centro de detención judicial en el estado Amazonas.

La organización no gubernamental por los derechos humanos, Una Ventana a la Libertad, aseveró que en los calabozos de los centros policiales existe un hacinamiento de 300% que supera “ampliamente” el de las cárceles. Su director, Carlos Nieto, explicó que este tipo de situaciones suceden debido a que los reclusos permanecen más de 48 horas, tiempo máximo que establece la ley. A su juicio, estas instalaciones no tienen capacidad ni recursos suficientes para mantener por largos periodos a los detenidos.

-En Venezuela los privados de libertad se están muriendo de hambre porque estos cuerpos policiales no tienen sustento para darle comida a los reclusos- indicó Nieto.

Se asegura que el proceso de traslado de estas personas desde las comisarías a las cárceles se demora debido a trabas administrativas y procesales.

La organización no gubernamental The World Justice Project, que analiza el sistema judicial en 97 países, calificó la justicia venezolana como “la peor del mundo”. Venezuela se encuentra por debajo de Zimbaue e incluso Irán.

Adrián Soares