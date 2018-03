(ANSA) – MILANO, 29 MAR – Un finale perfetto suggellato dai canestri di Bertans e il maestro, Simone Pianigiani, batte l’allievo, Luca Banchi. I due, storico binomio durato sei anni a Siena come capo allenatore e vice, si affrontano per la prima volta e a prevalere in Eurolega è l’Ax Milano sul campo del Brose Bamberg (83-78). Partita all’insegna dell’equilibrio in cui a fare la differenza sono tre canestri del lettone che scava 6 punti di vantaggio a 3′ dalla fine. Al Bamberg non funziona la legge dei tanti ex: nonostante le notevoli prestazioni di Hackett (17 punti), Radosevic (13) e Hickman (11), guidati dalla panchina da Banchi che a Milano ha vinto lo scudetto nel 2014, è l’Olimpia di Micov (14), M’Baye (13) e Gudatis (12) a sorridere. Giovedì 5 aprile l’Olimpia ospiterà il Panathinaikos (già qualificato ai playoff) nell’ultimo turno di Eurolega per cercare di migliorare il terz’ultimo posto in classifica.