CARACAS – José Luis Pirela, diputado y dirigente del Movimiento Progresista, aseguró este martes que la nueva reconversión monetaria decretada por el presidente de la República, Nicolás Maduro es “una nueva estafa” puesto que el objetivo del Gobierno es crear “falsas expectativas de progreso postelectoral”.

Pirela, señaló que “lo que busca es crear una ilusión de que habrá medidas económicas importantes después de las elecciones, esto no es más que una burbuja ilusoria de supuestas medidas a futuro”.

El parlamentario zuliano explicó que la nueva reconversión monetaria no soluciona ningún problema económico en el país, ya que al eliminarle tres ceros a la moneda sin practicarle un ajuste macroeconómico no tendrá ningún resultado favorable, puesto que con este ajuste no se activará la productividad, ni mucho menos se regulará el manejo de precios.

“Estamos pagando muy caro la improvisación del gobierno en materia económica. El PIB registra una caída acumulada del 35% en los últimos 4 años, la emisión de dinero inorgánico ha contribuido a disparar aún más la inflación llevándola a rango hiperinflacionario y el control de cambio espantó la inversión extranjera”, agregó.

El dirigente político, además expresó que la crisis humanitaria que presenta Venezuela solo puede sobreponerse con un cambio político. “Hay que salir de este gobierno corrupto, esta nueva reconversión no sólo es una improvisación sino otro disparate de Maduro,” concluyó.

Ospedales: “Reflejo del fracaso de la política económica”

Por su parte, el economista venezolano, Nelson Ospedales, estimó que la reconversión monetaria es un reflejo del fracaso de la política económica que mantiene el Ejecutivo Nacional.

Para Ospedales el anuncio de Nicolás Maduro, no generará ningún cambio beneficioso para la economía del país petrolero.

“Es una medida que temporalmente puede resolver las limitaciones de efectivo, y tal vez pueda reducir los costos de transacción, pero de seguir la inestabilidad en los precios, los aumentos de salarios constantemente estos pueden ser algunos de los factores que presionan el incremento de la masa monetaria en el país,” añadió.

El también doctor en gerencia empresarial, estimó que esta decisión de Gobierno Nacional, generará incertidumbre en la economía del país.

“Esta incertidumbre, sumada a la devaluación diaria de la moneda, el aumento continuo de precios en cuanto a bienes y servicios, aunado a la escasez de billetes, el aumento progresivo del gasto público, el déficit fiscal, desequilibrio en la balanza de pagos, el PIB decreciendo, todo esto se trata de un fenómeno que cada día deteriora más a la sociedad venezolana,” analizó el experto en temas económicos.

Para finalizar, instó al mandatario a corregir sus políticas monetarias, disminuyendo la emisión de dinero inorgánico, que según él, alcanza el 62%, lo cual, genera más inflación en el país.